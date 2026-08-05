Впервые за два года: Мудрик попал в заявку "Челси"
Михаил Мудрик попал в официальную заявку "Челси" впервые с 2024 года. Товарищеский матч против туринского "Ювентуса" украинский вингер начнет на скамейке запасных.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу "Челси" в Instagram.
Мудрик в резерве и стартовые одиннадцать
Украинский полузащитник будет ждать своего шанса выйти на поле в течение игры. При этом в заявку не попали звезды "аристократов" - Коул Палмер и Ливай Колвилл.
С первых минут Хаби Алонсо выпустит следующий состав:
- Вратарь: Роберт Санчес;
- Защитники: Палестра, Тосин Адарабиойо, Уэсли Фофана, Йоррел Хато;
- Полузащитники: Махди Николл-Джазули, Мойсес Кайседо, Джованни Кендо.
- Нападающие: Жоау Педру, Джейми Гиттенс, Дэнни Уэлбек.
При этом главный тренер "синих" накануне говорил, что Михаил может сыграть против туринцев. Однако, отметил Алонсо, украинец не готов отыграть 90 минут.
"Его включили в заявку, следовательно, он может сыграть. Он тренировался вчера, приехав прямо из аэропорта в гостиницу. Так что вчерашний день был больше посвящен ощущениям и эмоциям - возвращению в команду, чтобы оценить уровень физической формы", - отметил испанский специалист.
Ротация и важность подготовки
Игра против туринского гранда является важным этапом подготовки "Челси" к старту нового официального сезона под руководством испанского вождя.
Отметим, что на позиции Мудрика матч начнет Джейми Гиттенс. Контрольный матч "Челси" - "Ювентус" начнется в 14:30 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что "Челси" объявил о трансфере Джордана Гендерсона - но английский полузащитник не попал в заявку на игру.