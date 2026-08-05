Воссоединение с тренером: "Заря" объявила о возвращении опытного хавбека

Возвращение в знакомуб команду

Для Владлена Юрченко это уже не первый этап в состоянии луганчан. Полузащитник защищал цвета "Зари" с 2019-го по 2021-й годы, где был одним из ключевых исполнителей в средней линии.

На протяжении своей карьеры у Юрченко также богатый международный и внутренний опыт: выступал за немецкий "Байер", датский "Вайле", а в Украине защищал цвета "Ильичевца", "Десны", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" (ныне - ФК "Харьков").

В лагерь харьковчан игрок присоединился в январе 2024 года и успел провести 41 матч (11 голов, 8 ассистов), однако в прошлом сезоне на поле не выходил.

Старт "Зари" в УПЛ

Пополнение состава опытным полузащитником производится на фоне удачного старта команды Виктора Скрипника в новом розыгрыше Украинской Премьер-лиги. В 1-м туре луганчане уверенно обыграли "Колос" со счетом 2:0.

Уже 9 августа во втором туре УПЛ "Зарю" ожидает принципиальное противостояние против криворожского "Кривбасса".