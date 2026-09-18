Вратарь УПЛ повторил подвиг Трубина: невероятное спасение в игре "Черноморец" - "Оболонь" (видео)

УПЛ. 7-й тур

"Черноморец" – "Оболонь" – 1:1

Голы: Попов, 37, с пенальти – Федоровский, 90+2

Драма с тревогами и пенальти

Начало встречи переносилось из-за воздушной тревоги в Одессе, после чего арбитр был вынужден еще несколько раз уводить команды в укрытие. Самая продолжительная пауза произошла как раз перед тем, как одесситы заработали право на 11-метровый удар.

Оправившись после вынужденных остановок, Попов уверенно развел мяч и вратаря по разным углам, обеспечив "Черноморцу" преимущество перед перерывом.

Подвиг Федоровского

На последних секундах компенсированного времени "Оболонь" заработала право на угловой. В штрафную площадку хозяев прибежал вратарь "пивоваров" Назарий Федоровский, который точным ударом головой замкнул подачу и сравнял счет на 90+2-й минуте – 1:1.

Федоровский стал лишь вторым вратарем в истории УПЛ, которому удалось отметиться голом с игры. Первым подобное достижение в 2010 году установил Евгений Боровик, который также забил головой после розыгрыша углового в поединке "Кривбасса" и "Арсенала".

Этот эпизод также напомнил исторический гол Анатолия Трубина в ворота "Реала" в матче прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

После 7 туров "Черноморец" занимает 12-е место в турнирной таблице с 5 очками, тогда как "Оболонь" расположилась на 14-й строчке, имея в своем активе 4 балла.