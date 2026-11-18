Лига A. Португалия одержала волевую победу и драматическое поражение Дании

Вельс – Португалия – 2:3 (2:2, 0:1)

Голы: Фернандеш, 11, Нету, 43, Форбс, 70 – Брукс, 13, Сорба, 40.

Сборные Португалии и Уэльса выдали голевую перестрелку в первом тайме, обменявшись в общей сложности четырьмя голами. В конце концов португальцы вырвали победу – победный гол на 70-й минуте забил Карлуш Форбс.

А уже через 4 минуты гости остались в меньшинстве из-за удаления Педру Нету. Впрочем, валлийцам не удалось воспользоваться численным преимуществом и хоть вырвать ничью.

Наиболее драматичным оказался матч между Данией и Норвегией. Хозяева не только потеряли преимущество в два мяча. Уже на пятой компенсированной минуте норвежцы забили пенальти и вырвали победу.

Несмотря на лучшую разницу мячей, в 1/4 финала вышли именно норвежцы из-за преимущества в личных встречах.

Лига B. Боевые ничьи Швеции и Польши, а также Австрии и Израиля

Босния и Герцеговина – Румыния – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Тахирович, 44, Байрактарович, 82 – Бирлиджа, 6.

Польша – Швеция – 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: Бенедичак, 16 – Ларссон, 24.

Ирландия – Косово – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Перротт (пенальти), 28, (пенальти), 50, Мойлан, 75.

Израиль – Австрия – 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: Перец, 36 – Калайджич, 62.

В матчах в боснийской Зенице и в польском Вроцлаве шла заочная борьба между сборными Румынии и Польши за третье место в группе. Румыны могли сохранить прописку в Дивизионе B, но для этого им требовалось набрать больше очков, чем полякам.

Однако поражение боснийцам лишило румын шансов на спасение. Тем более что в параллельном матче поляки смогли удержать ничью против шведов.

В другой группе сборные Ирландии и Косово сражались за второе место. Однако интриги не получилось – уже на 26-й минуте защитник косоваров Хайризи Крэшник покинул команду в меньшинстве. Ирландцы же забили трижды и не оставили сопернику никаких шансов.

В параллельном матче австрийцы сыграли вничью с Израилем. Немотивированные гости пропустили первыми – однако Саша Калайджич во втором тайме принес сборной Австрии ничью.