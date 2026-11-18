Ліга A. Португалія здобула вольову перемогу та драматична поразка Данії

Вельс – Португалія - 2:3 (2:2, 0:1)

Голи: Фернандеш, 11, Нету, 43, Форбс, 70 - Брукс, 13, Сорба, 40.

Збірні Португалії та Вельс видали гольову перестрілку в першому таймі, обмінявшись загалом чотирма голами. Зрештою португальці вирвали перемогу - переможний гол на 70-й хвилині забив Карлуш Форбс.

А вже за 4 хвилини гості лишились в меншості через вилучення Педру Нету. Втім, валлійцям не вдалось скористатись чисельною перевагою та бодай вирвати нічию.

Найбільш драматичним видався матч між Данією та Норвегією. Госопдарі не лише втратили перевагу в два м'ячі. Вже на 5-й компенсованій хвилині норвежці забили пенальті та вирвали перемогу.

Попри кращу різницю м'ячів, до 1/4 фіналу вийшли саме норвежці через перевагу в особистих зустрічах.

Ліга B. Бойові нічиї Швеції та Польщі, а також Австрії та Ізраїлю

Боснія і Герцеговина - Румунія - 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: Тахірович, 44, Байрактарович, 82 - Бірліджа, 6.

Польща - Швеція - 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: Бенедичак, 16 - Ларссон, 24.

Ірландія - Косово - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Перротт, (пенальті), 28, (пенальті), 50, Мойлан, 75.

Ізраїль - Австрія - 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: Перец, 36 - Калайджич, 62.

В матчах у боснійській Зениці та у польському Вроцлаві точилась заочна боротьба між збірними Румунії та Польщі за третє місце в групі. Румуни могли зберегти прописку в Дивізіоні B, але для цього їм було потрібно набрати більше очок, ніж полякам.

Проте поразка боснійцям позбавила румунів шансів на порятунок. Тим більше, що в паралельному матчі поляки змогли утриматинічию проти шведів.

В іншій групі збірні Ірландії та Косова боролися за друге місце. Проте інтриги не вийшло - вже на 26-й хвилині захисник косоварів Хайрізі Крешник залишив команду в меншості. Ірландці ж забили тричі та не залишили супернику жодних шансів.

В паралельному матчі австрійці зіграли внічию з Ізраїлем. Немотивовані гості пропустили першими - проте Саша Калайджич в другому таймі приніс збірній Австрії нічию.