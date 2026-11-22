В каком состоянии "Ливерпуль"

Команда Андони Ираолы подходит к принципиальному противостоянию после победы над "Кристал Пэлас" (3:1). В целом в пяти предыдущих матчах мерсисайдцы одержали три победы и потерпели два поражения.

Ранее "Ливерпуль" обыграл "Брайтон" (2:0), а также прошел "Челси" в серии пенальти в Кубке английской лиги (основное время завершилось вничью – 1:1). В то же время команда уступила "Арсеналу" (0:1) и "Фенербахче" (2:3).

В чемпионате Англии после десяти туров на счету мерсисайдцев 18 очков и четвертая позиция. Отставание от лидера – "Арсенала" – составляет девять баллов.

Дебют Почеттино во главе "МЮ"

Для Маурисио Почеттино матч на "Энфилде" станет первым на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Аргентинский специалист получил непростую задачу: вывести команду из кризиса и улучшить ее результаты.

Последние пять поединков манкунианцев принесли им лишь одну победу, одну ничью и три поражения. "Красные дьяволы" уступили "Комо" (1:4), "Борнмуту" (0:3) и "Челси" (0:2). Затем команда совершила камбэк в матче с "Ромой" (3:2), а в последнем поединке перед международной паузой сыграла вничью с "Астон Виллой" (4:4).

В Премьер-лиге ситуация для "МЮ" чрезвычайно сложная: после десяти туров команда имеет восемь очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

Новый наставник получит возможность сразу заявить о себе в одном из самых сложных выездных матчей сезона. В то же время хозяева будут стремиться воспользоваться нестабильностью соперника и продолжить борьбу за верхние позиции. Отметим, что в последний раз команды встречались 3 мая в Манчестере. Тогда победу со счетом 3:2 одержал "МЮ".

Где и когда смотреть матч

Поединок 11-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле в воскресенье, 22 ноября. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на OTT-платформе и телеканале Setanta Sports.