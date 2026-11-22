У якому стані "Ліверпуль"

Команда Андоні Іраоли підходить до принципового протистояння після перемоги над "Крістал Пелас" (3:1). Загалом у п'яти попередніх матчах мерсисайдці здобули три перемоги та зазнали двох поразок.

Раніше "Ліверпуль" обіграв "Брайтон" (2:0) та пройшов у серії пенальті "Челсі" в Кубку англійської ліги (основний час завершився нічиєю – 1:1). Водночас команда поступилася "Арсеналу" (0:1) та "Фенербахче" (2:3).

У чемпіонаті Англії після десяти турів на рахунку мерсисайдців 18 очок і четверта позиція. Відставання від лідера – "Арсенала" – становить дев'ять балів.

Дебют Почеттіно на чолі "МЮ"

Для Маурісіо Почеттіно матч на "Енфілді" стане першим на посаді головного тренера "Манчестер Юнайтед". Аргентинський фахівець отримав непросте завдання: вивести команду з кризи та покращити її результати.

Останні п'ять поєдинків манкуніанців принесли їм лише одну перемогу, одну нічию та три поразки. "Червоні дияволи" поступилися "Комо" (1:4), "Борнмуту" (0:3) та "Челсі" (0:2). Згодом команда здійснила камбек у зустрічі з "Ромою" (3:2), а в останньому матчі перед міжнародною паузою зіграла внічию з "Астон Віллою" (4:4).

У Прем'єр-лізі ситуація для "МЮ" надзвичайно складна: після десяти турів команда має вісім очок і перебуває на 18-й сходинці, у зоні вильоту.

Новий наставник матиме можливість одразу заявити про себе в одному з найскладніших виїзних матчів сезону. Водночас господарі прагнутимуть скористатися нестабільністю суперника та продовжити боротьбу за верхні позиції. Зазначимо, що востаннє команди зустрічалися 3 травня у Манчестері. Тоді перемогу з рахунком 3:2 здобув "МЮ".

Де і коли дивитися матч

Поєдинок 11-го туру чемпіонату Англії пройде на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі в неділю, 22 листопада. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію гри можна буде переглянути на ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.