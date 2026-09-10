Выдержали финальное давление: "Шахтер" сохранил ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов – соперником "горняков" был нидерландский ПСВ. Дончане смогли выдержать давление хозяев и сохранили ничью.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур
ПСВ – "Шахтер" – 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: Дест, 48 – Мендоса, 45+1.
Гол в раздевалку
"Шахтер" активно начал матч, и многие владели мячом в стартовые 1520 минут. Однако ПСВ сделал это владение в основном стерильным - ведь каких-либо опасных моментов у ворот Коваржа не возникало.
Нидерландцы создавали опасность у ворот Потрошителя. А в середине первого тайма к тому же убрали под контроль мяч. Однако гол наконец забил именно "Шахтер" - уже в компенсированное время Мендоса сместился с фланга поближе к центру и закрутил мяч низом под дальнюю штангу.
Быстрый ответ ПСВ
Второй тайм начался зеркально первому – только теперь ПСВ не просто начал с давления – а быстро забил. На 48-й минуте Дест отозвался на пас Обиспо с фланга и в касание замкнул передачу ударом в правый угол ворот "горняков".
В последующие 15-20 минут обе команды развили неплохие скорости (хотя опасность в большинстве своем создавали именно хозяева), но ближе к 60-й минуте этот пыл уменьшился - и игра вернулась к более спокойному течению.
Несмотря на попытки ПСВ атаковать и организовать финальное нашествие, "Шахтер" достаточно спокойно выдержал это давление и удержал ничью на выезде.
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