Выдержали финальное давление: "Шахтер" сохранил ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

ПСВ – "Шахтер" – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Дест, 48 – Мендоса, 45+1.

Гол в раздевалку

"Шахтер" активно начал матч, и многие владели мячом в стартовые 1520 минут. Однако ПСВ сделал это владение в основном стерильным - ведь каких-либо опасных моментов у ворот Коваржа не возникало.

Нидерландцы создавали опасность у ворот Потрошителя. А в середине первого тайма к тому же убрали под контроль мяч. Однако гол наконец забил именно "Шахтер" - уже в компенсированное время Мендоса сместился с фланга поближе к центру и закрутил мяч низом под дальнюю штангу.

Быстрый ответ ПСВ

Второй тайм начался зеркально первому – только теперь ПСВ не просто начал с давления – а быстро забил. На 48-й минуте Дест отозвался на пас Обиспо с фланга и в касание замкнул передачу ударом в правый угол ворот "горняков".

В последующие 15-20 минут обе команды развили неплохие скорости (хотя опасность в большинстве своем создавали именно хозяева), но ближе к 60-й минуте этот пыл уменьшился - и игра вернулась к более спокойному течению.

Несмотря на попытки ПСВ атаковать и организовать финальное нашествие, "Шахтер" достаточно спокойно выдержал это давление и удержал ничью на выезде.