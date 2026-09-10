Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

ПСВ - "Шахтар" - 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: Дест, 48 - Мендоса, 45+1.

Гол у роздягальню

"Шахтар" активно почав матч, і багато володів м'ячем у стартові 1520 хвилин. Проте ПСВ зробив це володіння здебільшого стерильним - адже якихось небезпечних моментів біля воріт Коваржа не виникало.

Нідерландці, натомість, створювали небезпеку біля воріт Різника. А в середині першого тайму ще й прибрали під контроль м'яч. Проте гол зрештою забив саме "Шахтар" - вже в компенсований час Мендоса змістився з фланга ближче до центру та закрутив м'яч низом під дальню стійку.

Швидка відповідь ПСВ

Другий тайм розпочався дзеркально першому - тільки тепер ПСВ не просто почав з тиску - а швидко забив. На 48-й хвилині Дест відгукнувся на пас Обіспо з флангу та в дотик замкнув передачу ударом в правий кут воріт "гірників".

В наступні 15-20 хвилин обидві команди розвили непогані швидкості (хоча небезпеку здебільшого створювали саме господарі), але ближче до 60-ї хвилини цей запал зменшився - і гра повернулася до більш спокійного перебігу.

Тож попри спроби ПСВ атакувати та організувати фінальну навалу, "Шахтар" достатньо спокійно витримав цей тиск та утримав нічию на виїзді.