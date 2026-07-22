Выступал за "Газпром": украинский клуб нацелился на вингера скандального чемпиона

Вторая попытка харьковчан и финансовая схема

Харьковский клуб проявлял интерес к молодому африканцу еще во время зимнего трансферного окна, когда игрок выступал за сербский "Радник". Однако тогда в борьбу вмешалась "Црвена Звезда" и перехватила футболиста, согласившись выплатить за него 2,2 миллиона евро.

Впрочем, белградский клуб выплатил "Раднику" всего около 200 тысяч евро. Сейчас "Харьков" прорабатывает вариант с покрытием остального долга сербского гранда, чтобы окончательно оформить переход игрока. В настоящее время переговорный процесс продолжается.

Позиция сербов

Раньше была информация о якобы заинтересованности в услугах Овусу со стороны киевского "Динамо". Однако тогда киевляне отказались от соглашения из-за пророссийской позиции "Црвенной Звезды".

Речь идет не только о титульном спонсоре клуба - российском "Газпроме". "Црвена звезда" также открыто сотрудничает с клубами из РФ и регулярно проводит с ними товарищеские поединки.

Впрочем, сам ганец в тех матчах не участвовал.

Статистика игрока

В течение сезона-2025/26 Дуглас Овусу продемонстрировал солидную результативность. В 33 поединках в составе "Радника" и "Црвены Звезды" он отметился 9 голами и 1 результативной передачей.