Лига наций, дивизион B, группа F. Шестой тур

Украина – Грузия – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Сикан. 1.

Быстрый гол, проблемы с контролем

Матч начался как нельзя лучше для "сине-желтых" - уже на первой минуте Даниил Сикан воспользовался небрежным пасом назад, вышел на ударную позицию и бильярдным ударом в угол открыл счет в матче.

После забитого гола украинцы еще немного контролировали игру, и имели еще подходы к воротам Мамардашвили. Однако довольно быстро сборная Грузии забрала себе мяч, и в дальнейшем именно гости больше контролировали мяч. Это проявилось и в ударах по воротам Дмитрия Ризныка.

Впрочем, к счастью для Украины, грузины не смогли создать по-настоящему опасные моменты во время позиционных атак и стандартных положений. Неудивительно, что на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "сине-желтых".

Выстраданный результат

Начало второго тайма осталось полностью за Грузией - украинцы в течение 5-10 минут не могли даже зацепиться за мяч. Впрочем, ближе к 60-й минуте "сине-желтые" смогли отодвинуть игру от своих ворот.

А волна замен и ряд тактических изменений помогли нашей команде найти свою контригру. В конце концов у сборной Грузии не выдержали нервы - сначала картвелы получили три желтых карточки в течение пяти минут. А уже в самой концовке игры Лука Лочошвили получил вторую желтую карточку за избыток эмоций и фактически лишил Грузию шансов зацепиться за результат.

Ситуация в группе

Сборная Украины благодаря этой победе закрепилась на третьем месте в группе F и сохранила место во втором дивизионе Лиги наций. А вот сборная Грузии, так и не смогла отличиться забитым голом в шести матчах, осталась на последнем месте.

Следует отметить, что в параллельном матче сборные Северной Ирландии и Венгрии расписали ничью 1:1. В результате ирландцы гарантировали себе повышение в классе и в следующий раз будут играть уже в Дивизионе A. А венгры остались вторыми.