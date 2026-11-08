Восемь голов и невероятный камбэк в компенсированное время: "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" устроили шоу в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" выдали один из самых результативных матчей сезона английской Премьер-лиги. В поединке 10-го тура на "Олд Траффорд" гости дважды получали преимущество в два мяча, однако хозяева каждый раз находили силы отыграться. Развязка наступила уже в компенсированное время.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Четыре гола до перерыва
"Астон Вилла" шокировала хозяев на старте встречи. На первой минуте Алиссон открыл счет, а на четвертой Николас Джексон удвоил преимущество гостей.
МЮ оказался в затруднительном положении, однако быстро вернулся к игре. На 16-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, назначенный после нарушения Бубакара Камара против Матеуса Куньи.
В дальнейшем манкунианцы пытались развить успех, но сравнять счет смогли только в конце первого тайма. На 44-й минуте Юри Тилеманс отличился в воротах гостей.
Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 2:2.
"Астон Вилла" снова убежала вперед
Второй тайм тоже начался неудачно для хозяев.
На 48-й минуте Джон Макгинн реализовал пенальти после фола Диогу Далота против Алиссона и снова вывел бирмингемцев вперед.
А уже на 53-й минуте Леон Горецка увеличил преимущество "Астон Виллы" до двух мячей.
При счете 2:4 команда Унаи Эмери приблизилась к выездной победе. "Манчестер Юнайтед" пытался отыграться, но время шло, а гости удерживали комфортное преимущество.
Безумная развязка в компенсированное время
Когда казалось, что хозяевам уже не избежать поражения, команда Майкла Каррика совершила невероятный камбэк.
На второй компенсированной минуте Джошуа Зиркзе сократил отставание до минимума, вернув интригу.
А на 90+6-й минуте Патрик Доргу после подачи с углового и ошибки вратаря гостей ударом головой сравнял счет.
Ничья позволила МЮ набрать восьмое очко в десяти матчах чемпионата. "Астон Вилла" довела свое наследие до 16 баллов.
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" – 4:4
Голы: Бруну Фернандеш, 16 (пен.), Тилеманс, 44, Зиркзе, 90+2, Доргу, 90+6 – Алиссон, 1, Джексон, 4, Макгинн, 48 (пен.), Горецка, 53.
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