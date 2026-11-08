Вісім голів і неймовірний камбек у компенсований час: "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" влаштували шоу в АПЛ

Чотири голи до перерви

"Астон Вілла" шокувала господарів уже на старті зустрічі. На першій хвилині Аліссон відкрив рахунок, а на четвертій Ніколас Джексон подвоїв перевагу гостей.

МЮ опинився у складному становищі, проте швидко повернувся до гри. На 16-й хвилині Бруну Фернандеш реалізував пенальті, призначений після порушення Бубакара Камара проти Матеуса Куньї.

Надалі манкуніанці намагалися розвинути успіх, але зрівняти рахунок змогли лише наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Юрі Тілеманс відзначився у воротах гостей.

Таким чином, на перерву команди пішли за рахунку 2:2.

"Астон Вілла" знову втекла вперед

Другий тайм також розпочався невдало для господарів.

На 48-й хвилині Джон Макгінн реалізував пенальті після фолу Діогу Далота проти Аліссона та знову вивів бірмінгемців уперед.

А вже на 53-й хвилині Леон Горецка збільшив перевагу "Астон Вілли" до двох м'ячів.

За рахунку 2:4 команда Унаї Емері наблизилася до виїзної перемоги. "Манчестер Юнайтед" намагався відігратися, але час спливав, а гості втримували комфортну перевагу.

Божевільна розв'язка у компенсований час

Коли здавалося, що господарям уже не уникнути поразки, команда Майкла Карріка здійснила неймовірний камбек.

На другій компенсованій хвилині Джошуа Зіркзе скоротив відставання до мінімуму, повернувши інтригу.

А на 90+6-й хвилині Патрік Доргу після подачі з кутового та помилки воротаря гостей ударом головою зрівняв рахунок.

Нічия дозволила МЮ набрати восьме очко в десяти матчах чемпіонату. "Астон Вілла" довела свій доробок до 16 балів.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла" – 4:4

Голи: Бруну Фернандеш, 16 (пен.), Тілеманс, 44, Зіркзе, 90+2, Доргу, 90+6 – Аліссон, 1, Джексон, 4, Макгінн, 48 (пен.), Горецка, 53.