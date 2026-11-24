В письме Мудрика предлагали вознаграждение за информацию о допинг-пробе

Евгений Пронин обратил внимание на письмо, которое опубликовал журналист Михаил Спиваковский. В нем говорится о готовности Михаила Мудрика выплатить значительное денежное вознаграждение любому лицу, которое предоставит проверенную информацию, которая поможет установить источник положительного результата его допинг-теста.

В частности, к людям, участвовавшим в тренировочном сборе в октябре 2024 года, обращались с просьбой сообщить о возможных обстоятельствах, которые могли привести к попаданию запрещенного вещества в организм футболиста.

В письме отдельно отмечалось, что вознаграждение выплатят только за информацию, подтвержденную независимыми и объективными доказательствами. От человека, который его предоставит, также ожидали готовности свидетельствовать на слушании.

В то же время в документе отмечалось, что деньги получит даже тот человек, который сам мог вызвать положительный результат теста - случайно или по другим причинам. В этом случае Мудрик был готов отказаться от возможных юридических претензий к ней.

Юрист увидел в предложении попытку подкупа

Как пояснил Пронин, по правилам WADA спортсмен, стремящийся добиться смягчения дисквалификации, должен установить, каким именно образом запрещенное вещество попало в его организм. Потому поиск источника положительной пробы является принципиальной частью стратегии защиты.

Однако само предложение вознаграждения адвокат оценил критично. По его мнению, сочетание денежной выплаты и обещания освободить от юридической ответственности могло создать условия для того, чтобы кто согласился взять вину на себя.

"По моему личному мнению, это дипломатически завуалированная попытка подкупа кого-либо из штаба сборной для уменьшения или избежания наказания", - отметил Пронин.

Он также поставил под вопрос эффективность требования о предоставлении только проверенной информации, если ее достоверность не будет устанавливать независимая сторона.

О чем говорили Шевченко и Жолобайлюк

В этом контексте Пронин также упомянул слова президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, ранее заявлявшего, что представители Мудрика обращались в УАФ с предложением найти работника, готового взять на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе футболиста.

Также Евгений привел слова Романа Жолобайлюка, ранее рассказывавшего о поступавших ему сообщениях в WhatsApp. По словам бывшего работника УАФ, их содержание сводилось к предложению предоставить определенную информацию или взять ответственность на себя в обмен на вознаграждение.

"Деталей формулировок уже не помню, но суть сводилась к такому: если я могу предоставить какую-то информацию или взять ответственность на себя, мне будут благодарны за вознаграждение, якобы помочь в расследовании", - рассказывал Жолобайлюк.

Юрист раскритиковал позицию Мудрика

Евгений Пронин предположил, что на определенном этапе такая стратегия могла показаться стороне футболиста оправданной с точки зрения защиты. Однако теперь, по его мнению, ситуация выглядит совсем иным.

Он также раскритиковал то, что после признания нарушения и заключения соглашения с Футбольной ассоциацией Англии по согласованию WADA Мудрик, по его убеждению, продолжает ставить вопрос о действиях УАФ.

"Я понимаю, что тогда такая тактика была для Мудрика оправданной и в моменте уместной, однако сегодня это выглядит так, как это выглядит, - хреново. И рассказывать о нарушении УАФ после того, как признал собственное нарушение и заключил соглашение с Футбольной ассоциацией Англии по согласованию WADA, - это высший пилотаж глупости", - подвел итог Пронин.