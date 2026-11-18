Мудрик предположил, что мельдоний попал в его организм в сборной.

Футболист утверждает, что до начала допингового дела вообще не знал о существовании мельдония и никогда раньше не сталкивался с этим препаратом. По его словам, он узнал о веществе только после получения сообщения о положительном допинг-тесте.

Мудрик обратил внимание на то, что, по его мнению, этот препарат можно получить только в Восточной Европе, тогда как в Англии он якобы недоступен. Поскольку в тот период футболист приезжал в Украину только для выступлений за национальную команду, он предполагает, что вещество могло попасть в его организм именно там.

"В Украину я приезжал в это время только в сборную. В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-то система охраны, которая должна быть на таком уровне, как в национальных командах", - заявил футболист.

Михаил подверг критике систему безопасности в сборной

Отдельно Мудрик рассказал об организации медицинского обеспечения и приеме препаратов в национальной команде. По его словам, в сборной есть нутрициолог, который примерно раз в два дня приносил футболистам стаканы с таблетками, которые игроки должны были выпить.

В то же время, он сравнил эту практику с подходом в клубах, где, по его словам, существуют специальные работники, ответственные за безопасность команды во время выездов и пребывания в гостиницах.

Мудрик подчеркнул, что видит несколько возможных сценариев попадания мельдония в его организм во время пребывания в сборной, однако конкретного способа не назвал.

Мудрик прямо обвинил сборную Украины

Во время разговора футболиста прямо спросили, обвиняет ли он национальную команду в ситуации, приведшей к его дисквалификации. Мудрик ответил утвердительно.

Также он заявил, что не получил ожидаемую поддержку после возникновения проблем с допинговым делом.

"Честно, я скажу: она делала вид, что помогала. Но на самом деле помощи не было. Они создавали больше проблем, чем помогали. И тогда, когда мы больше нуждались в помощи, они, можно сказать, отвернулись от нас", - сказал футболист.

В конце Мудрик добавил, что эта ситуация научила его рассчитывать, прежде всего, на собственные силы, ведь люди, от которых он ожидал поддержки, не помогли ему в сложный момент.