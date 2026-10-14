Винисиус доигрался: звезду "Реала" жестко наказали перед Эль-Классико

За что наказали Винисиуса

Официальное решение о наказании принял Комитет по проведению соревнований RFEF после рассмотрения эпизода с удалением игрока в домашнем матче 8-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Общий срок дисквалификации составил четыре матча: два поединка бразилец получил за сам фол, когда потянул за волосы соперника Натана Салиба, и еще два — за агрессивные протесты и поведение в отношении главного арбитра после просмотра ВАР.

Из-за этого эпизода судья также отменил гол в ворота "Вильярреала" (игра завершилась победой мадридцев со счетом 1:0).

Матчи Ла Лиги, которые пропустит Винисиус Жуниор:

"Севилья" (18 октября)

"Барселона" (Эль-Класико, 25 октября)

"Расинг" (1 ноября)

"Валенсия" (7 ноября)

Сыграет ли футболист в ЛЧ

Возвращение вингера на поле в чемпионате Испании ожидается лишь 22 ноября в поединке против "Сельты". Однако наказание распространяется только на внутренний турнир, поэтому игрок сможет помочь своей команде в матчах Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел за "сливочных" девять поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Сейчас "Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на шесть очков.