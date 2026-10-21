Удаление не помогло: "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" уступил миланскому Интеру" в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов. "Горняки", удержавшие ворота "сухими" в равных составах, пропустили, играя в большинстве.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур
"Интер" – "Шахтер" – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Аугусто, 77.
Удаление: Бастони, 68.
"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике – Матвиенко – Бондарь – Винисиус, Очеретько (Изаке, 72) – Мендоза (Невертон, 72) – Марлон Гомес – Педриньо (Назарина, 32) – Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72).
Трудный старт матча для "горняков"
В первые 20 минут на стадионе "Сан Сиро" складывались крайне тяжело для украинской команды. И прилагались к этому не только хозяева, но и сами "горняки", которые прижимались к воротам и иногда действовали слишком нервно.
Именно в эти минуты нерадзурри имели свои голевые моменты – однако с обоими ударами в плоскость справился Ризнык. А во второй половине тайма дончане стали играть гораздо увереннее.
Нельзя сказать, что "Шахтер" перехватил инициативу, но несколько моментов у ворот Мартинеса гости создали. Что характерно – и удар головой Бондаря, и удар Очеретько пришли после розыгрыша угловых у ворот "Интера". Наконец, на перерыв команды ушли по ничейному счету.
"Интер" забил в меньшинстве
Вторые 45 минут "горняки" начали гораздо увереннее. Собственно, гости больше контролировали мяч в первые 10-15 минут. Но моменты первыми снова создали хозяева – однако удар Бони не был сложным для Ризныка.
Ключевой эпизод должен был произойти на 68-й минуте. Угловой у ворот "Шахтера" перерос в ряд стычек - а закончился удалением Бастони, получившего вторую желтую за грязную игру против Олега Очеретько.
Однако именно в меньшинстве "Интер" смог открыть счет - только что вышедший на замену Мхитарян выдал филигранный пас на Карлоса Аугусто, протолкнувшего мяч мимо Ризныка.
Этот гол в конце концов стал единственным в матче – хотя свои моменты имели и нерадзурри, и "горняки". Но финальный свисток зафиксировал очередную победу "Интера", который до сих пор не уступал дончанам.
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