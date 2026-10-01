Виллиан пригласил болельщиков поддержать "Шахтер" в Лондоне (видео)

Обращение легенды

Виллиан приглашает болельщиков посетить матчи "Шахтера" в общем этапе Лиги чемпионов, которые примет Лондон. Клуб уже открыл продажу билетов и специальных пакетов на все домашние поединки турнира в Великобритании.

В частности, болельщики смогут посетить следующие встречи на "Стэмфорд Бридж":

против греческого АЕКа – 14 октября

против португальского "Спортинга" – 3 ноября

против турецкого "Фенербахче" – 25 ноября

против испанского "Реала" – 27 января

Историческая арена для "горняков"

Домашние матчи донецкой команды примет "Стэмфорд Бридж" – одна из самых известных и старейших футбольных арен Англии, открытая еще в 1877 году. Стадион расположен в районе Фулхэм на западе Лондона и является домашним для "Челси" с 1905 года.

После масштабных реконструкций в 1970–2000-х годах легендарный стадион приобрел современный вид и сейчас способен вместить 40 022 зрителя.

Виллиан связывает "Шахтер" и "Стэмфорд Бридж"

Отметим, что Виллиан успел поиграть и за "Шахтер" (2007–2012 годы), и на "Стэмфорд Бридж" – за "Челси" (2013–2020).

Сейчас 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был бразильский "Гремио", контракт с которым истек летом этого года.