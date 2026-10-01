Вілліан запросив уболівальників підтримати "Шахтар" у Лондоні (відео)

Звернення легенди

Вілліан запрошує вболівальників відвідати матчі "Шахтаря" в загальному етапі Ліги чемпіонів, які прийматиме Лондон. Клуб уже відкрив продаж квитків та спеціальних пакетів на всі домашні поєдинки турніру у Великій Британії.

Зокрема, вболівальники зможуть відвідати такі зустрічі на "Стемфорд Брідж":

проти грецького АЕКа – 14 жовтня

проти португальського "Спортінга" – 3 листопада

проти турецького "Фенербахче" – 25 листопада

проти іспанського "Реала" – 27 січня

Історична арена для "гірників"

Домашні матчі донецької команди прийматиме "Стемфорд Брідж" – одна з найвідоміших та найстаріших футбольних арен Англії, відкрита ще у 1877 році. Стадіон розташований у районі Фулгем на заході Лондона і є домашнім для "Челсі" з 1905 року.

Після масштабних реконструкцій у 1970–2000-х роках легендарний стадіон набув сучасного вигляду та наразі здатний вмістити 40 022 глядачі.

Вілліан поєднує "Шахтар" і "Стемпфорд Бридж"

Зазначимо, що Вілліан встиг пограти і за "Шахтар" (2007-2012 роки), і на "Стемпфорд Бридж" – за "Челсі" (2013-2020).

Зараз 38-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був бразильський "Гремію", контракт з яким сплив улітку цього року.