Вілліан запросив уболівальників підтримати "Шахтар" у Лондоні (відео)
Колишній вінгер донецького "Шахтаря" бразилець Вілліан записав спеціальне звернення до вболівальників напередодні домашніх матчів "гірників" у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram донецького клубу.
Звернення легенди
Вілліан запрошує вболівальників відвідати матчі "Шахтаря" в загальному етапі Ліги чемпіонів, які прийматиме Лондон. Клуб уже відкрив продаж квитків та спеціальних пакетів на всі домашні поєдинки турніру у Великій Британії.
Зокрема, вболівальники зможуть відвідати такі зустрічі на "Стемфорд Брідж":
- проти грецького АЕКа – 14 жовтня
- проти португальського "Спортінга" – 3 листопада
- проти турецького "Фенербахче" – 25 листопада
- проти іспанського "Реала" – 27 січня
Історична арена для "гірників"
Домашні матчі донецької команди прийматиме "Стемфорд Брідж" – одна з найвідоміших та найстаріших футбольних арен Англії, відкрита ще у 1877 році. Стадіон розташований у районі Фулгем на заході Лондона і є домашнім для "Челсі" з 1905 року.
Після масштабних реконструкцій у 1970–2000-х роках легендарний стадіон набув сучасного вигляду та наразі здатний вмістити 40 022 глядачі.
Вілліан поєднує "Шахтар" і "Стемпфорд Бридж"
Зазначимо, що Вілліан встиг пограти і за "Шахтар" (2007-2012 роки), і на "Стемпфорд Бридж" – за "Челсі" (2013-2020).
Зараз 38-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був бразильський "Гремію", контракт з яким сплив улітку цього року.
Раніше стало відомо, що "Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню" в УПЛ.