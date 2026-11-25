Отобрал очки у "Шахтера" и обошел тренера "Динамо": УПЛ назвала лучших в 13 туре
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную и главных лауреатов 13 тура. Самое большое представительство в команде недели получило киевское "Динамо", однако главные индивидуальные награды достались представителям других клубов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
Рябоконь остановил "Шахтер"
Звание лучшего наставника тура получил главный тренер столичного "Левого Берега" Александр Рябоконь. Его команда сумела отобрать очки у лидера первенства – донецкого "Шахтера" (1:1).
В голосовании экспертов Рябоконь опередил наставника ковалевского "Колоса" Руслана Костышина, который одержал волевую победу над "Харьковом" (2:1), и исполняющего обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацея Кендзерека, под руководством которого киевляне одолели "Оболонь" (4:2).
Иван Пахолюк в матче против "Харькова" (фото: ФК "Колос")
Девять сейвов и отраженный пенальти
Среди футболистов с солидным отрывом победил голкипер ковалевского "Колоса" Иван Пахолюк. В победном матче против "Харькова" вратарь отразил пенальти и в общей сложности совершил девять сейвов после ударов в створ ворот.
Второе место в опросе занял нападающий "Карпат" Ян Костенко, чей гол принес львовянам победу над луганской "Зарей" (1:0), а третьим стал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко (гол+ассист в игре с "Оболонью"). В пятерку лучших также вошли Назарий Воробчак из "Левого Берега", забивший "Шахтеру", и динамовец Шола Огундана, на счету которого гол в столичном дерби.
Кто вошел в сборную тура
В команду 13-го тура попали трое игроков "Динамо", по два представителя "Колоса" и "Буковины", а также по одному футболисту от "Шахтера", "Карпат", "Левого Берега" и "Эпицентра".
Символическая сборная 13-го тура УПЛ:
- Иван Пахолюк ("Колос") – Педро Энрике ("Шахтер"), Эдуард Козик ("Колос"), Томаш Кендзера ("Динамо"), Игорь Кирюханцев ("Эпицентр") – Вадим Витенчук, Виталий Груша (оба – "Буковина"), Николай Шапаренко ("Динамо") – Шола Огундана ("Динамо"), Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Ян Костенко ("Карпаты").
В целом эксперты упоминали 28 футболистов и 8 тренеров во время определения героев 13-го тура, а также 63 кандидата в символическую сборную.
Стоит отметить, что при формировании сборной не учитывался поединок "Кривбасс" - "Кудровка". Из-за затяжных воздушных тревог команды успели провести на поле чуть более 30 минут, после чего матч был перенесен.
Ранее мы сообщили, как завершился многострадальный матч "Кривбасс" - "Харьков" в УПЛ.