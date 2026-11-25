Рябоконь зупинив "Шахтар"

Звання найкращого наставника туру здобув головний тренер столичного "Лівого Берега" Олександр Рябоконь. Його команда зуміла відібрати очки у лідера першості – донецького "Шахтаря" (1:1).

У голосуванні експертів Рябоконь випередив керманича ковалівського "Колоса" Руслана Костишина, який оформив вольову перемогу над "Харковом" (2:1), та виконувача обов'язків головного тренера київського "Динамо" Мацея Кєндзьорека, під керівництвом якого кияни здолали "Оболонь" (4:2).

Іван Пахолюк у матчі проти "Харкова" (фото: ФК "Колос")

Дев'ять сейвів та відбитий пенальті

Серед футболістів із солідним відривом переміг голкіпер ковалівського "Колоса" Іван Пахолюк. У переможній зустрічі проти "Харкова" воротар відбив пенальті та загалом здійснив дев'ять сейвів після ударів у площину воріт.

Друге місце в опитуванні посів нападник "Карпат" Ян Костенко, чий гол приніс львів'янам перемогу над луганською "Зорею" (1:0), а третім став півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко (гол+асист у грі з "Оболонню"). До п'ятірки найкращих також увійшли Назарій Воробчак із "Лівого Берега", який забив "Шахтарю", та динамівець Шола Огундана, на рахунку якого забитий м'яч у столичному дербі.

Хто у збірній туру

До команди 13-го туру потрапили троє гравців "Динамо", по двоє представників "Колоса" та "Буковини", а також по одному футболісту від "Шахтаря", "Карпат", "Лівого Берега" та "Епіцентра".

Символічна збірна 13-го туру УПЛ:

Іван Пахолюк ("Колос") – Педро Енріке ("Шахтар"), Едуард Козік ("Колос"), Томаш Кендзьора ("Динамо"), Ігор Кирюханцев ("Епіцентр") – Вадим Вітенчук, Віталій Груша (обидва – "Буковина"), Микола Шапаренко ("Динамо") – Шола Огундана ("Динамо"), Назарій Воробчак ("Лівий Берег"), Ян Костенко ("Карпати").

Загалом експерти згадували 28 футболістів та 8 тренерів під час визначення героїв 13-го туру, а також 63 кандидатів до символічної збірної.

Варто зазначити, що під час формування збірної не враховувався поєдинок "Кривбас" - "Кудрівка". Через затяжні повітряні тривоги команди встигли провести на полі трохи більше 30 хвилин, після чого матч було перенесено.