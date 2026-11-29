Как зарождалась команда

"Сталь-Буковина" объединила военнослужащих, потерявших конечности в результате боевых действий. Для футболистов регулярные тренировки стали не просто спортом, а способом вернуть физическую силу, восстановить уверенность в себе и вновь почувствовать поддержку побратимов рядом.

Главная цель проекта – популяризировать ампфутбол в Украине и дать другим ветеранам возможность адаптироваться к гражданской жизни через командную игру. В клубе подчеркивают, что двери команды остаются открытыми для всех военнослужащих, получивших ранения, которые стремятся развиваться на футбольном поле и найти круг единомышленников.

Стремительный взлет в дебютном сезоне

История коллектива начиналась всего с шести игроков, которые выходили на поле стадиона "Буковина". Однако благодаря упорным тренировкам и сплоченности команда быстро набрала обороты.

Уже в своем дебютном сезоне "Сталь-Буковина" заняла второе место в Первой лиге Украины по ампфутболу и завоевала путевку в Суперлигу – высший дивизион чемпионата страны.

Теперь черновицкие ветераны готовятся к выступлениям на элитном уровне и ставят перед собой еще более амбициозные цели, включая выход на международную арену.