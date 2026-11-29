Як зароджувалася команда

"Сталь-Буковина" об'єднала військових, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Для футболістів регулярні тренування стали не просто спортом, а способом повернути тілу фізичну силу, відновити впевненість у собі та знову відчути підтримку побратимів поруч.

Головна мета проєкту – популяризувати футбол ампутантів в Україні та дати іншим ветеранам можливість адаптуватися до цивільного життя через командну гру. У клубі підкреслюють, що двері команди залишаються відкритими для всіх військових після поранень, які прагнуть розвиватися на футбольному полі та знайти коло однодумців.

Стрімкий злет у дебютному сезоні

Історія колективу починалася лише із шести гравців, які виходили на поле стадіону "Буковина". Проте за рахунок наполегливих тренувань і згуртованості команда швидко набрала обертів.

Уже у своєму дебютному сезоні "Сталь-Буковина" посіла друге місце у Першій лізі України з футболу ампутантів і здобула путівку до Суперліги – найвищого дивізіону чемпіонату країни.

Тепер чернівецькі ветерани готуються до виступів на елітному рівні та ставлять перед собою ще амбітніші цілі, включно з виходом на міжнародну арену.