От 2000 евро за урну: "Барселона" обустроит колумбарий на "Камп Ноу"
"Барселона" планирует обустроить на обновленном стадионе "Камп Ноу" специальное мемориальное пространство для хранения урн с прахом болельщиков и близких людей. Стоимость услуги будет зависеть от срока размещения и будет достигать 10 тысяч евро.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Барселона".
На "Камп Ноу" обустроят колумбарий на 26 тысяч ниш
Проект под названием Memorial FC Barcelona клуб реализует совместно с компанией Més Que Un Memorial. Для него отведут простор площадью 1500 квадратных метров неподалеку от футбольного поля.
Центральным элементом мемориала станет колумбарий, рассчитанный на 26 тысяч ниш для хранения урн с прахом. Посещать пространство можно будет круглосуточно.
Кроме того, предусмотрена возможность установки памятных табличек в честь близких людей. Их можно будет разместить на 10, 25 или 50 лет.
В клубе объяснили, что замысел мемориала заключается в объединении истории "Барселоны" и личных воспоминаний ее поклонников.
"Мемориал создан из желания стать местом памяти и памяти всех людей, которые сделали "Барсу" частью своей жизни. Это пространство, где выдающиеся фигуры истории клуба и его болельщики будут находиться рядом, а личные и семейные воспоминания станут частью общей памяти", - говорится в заявлении каталонцев.
Сколько будет стоить хранение праха
По информации The Guardian, цена размещения урны будет зависеть от выбранного срока. Самым дорогим вариантом станет бессрочное хранение.
Стоимость услуг будет такой:
- 10 лет – 2490 евро;
- 50 лет – 6000 евро;
- бессрочное размещение – 10 000 евро.
Отдельно предусмотрена ежегодная плата за обслуживание в размере 70 евро. Установка памятной таблички будет стоить 490 евро.
Ранее мы сообщали, что "Барселона" снова убегает из "Камп Ноу" - смета на обновление арены достигла 2 млрд евро.