Выбыл до конца года: звездный новичок "Буковины" сломался в сборной

Дадашов травмировался во время матчей за сборную

Нападающий "Буковины" Ренат Дадашов получил повреждение во время сентябрьско-октябрьской международной паузы, когда выступал за сборную Азербайджана. По возвращении в расположение черновицкого клуба у игрока диагностировали надрыв мышц передней поверхности бедра. По прогнозам врачей, восстановление будет продолжаться до конца ноября или начала декабря.

Дадашов присоединился к "Буковине" всего месяц назад. За это время бывший футболист английского "Вулверхэмптона" и немецкого "Айнтрахта" успел сыграть четыре матча, но пока не отличался результативными действиями.

Кто поможет "Буковине" в матче с "Кудровкой"

В субботу, 17 октября, команда Сергея Шищенко сыграет против "Кудровки". Начало встречи запланировано на 15:30. Кроме Дадашова, черновчанам точно не поможет правый защитник Илья Путря.

В то же время, есть и положительные новости для черновицкого клуба. Игроки атакующего звена Михал Клепач, Евгений Пидлепенец и Богдан Бойчук вернулись к тренировкам в общей группе. Ожидается, что они могут попасть в заявку на матч.