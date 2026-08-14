"Верес" удержал ничью с "Эпицентром" и заработал первый балл в УПЛ
"Эпицентр" в третьем туре УПЛ не смог сломить сопротивление ровенского "Вереса". Команды так и не смогли забить хотя бы раз за 90 минут.
О ходе игры рассказывает Sport RBC.UA.
Украинская Премьер-лига, 3-й тур
"Эпицентр" - "Верес" - 0:0 (0:0, 0:0)
Доминация хозяев и непробиваемый горох
Первый тайм выдался для "Вереса" довольно разочаровывающим - если в игре против "Динамо" ровенцы выглядели интересно, то против "Эпицентра" команда Олега Шандрука сделала всего два удара в створ ворот.
"Эпицентр" выглядел более интересным - и имел несколько очень неплохих шансов открыть счет. И все же игра Валентина Гороха оставила "Верес" в игре, а болельщиков – без голов.
Давление без результата
Во втором тайме рисунок игры не изменился - "Эпицентр" вел игру, а "Верес" кое-где по несколько минут не мог перейти центр поля. Впрочем, настоящую опасность у ворот Гороха создать хозяевам не удалось.
А вот ровенчане в конце матча могли создать мини-сенсацию - но удар Гонсалвеша из-за пределов штрафной парировал вратарь хозяев.
Финальный свисток зафиксировал нули на табло - в четвертый раз в этом сезоне Украинской Премьер-лиги. А вот "Верес" впервые в текущем сезоне смог заработать один зачетный балл.
Ранее спортивная редакция Sport RBC.UA подготовила символическую сборную УПЛ по итогам 2-го тура.