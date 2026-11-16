Мальдера извинился перед болельщиками сборной Украины

Наставник "сине-желтых" признал, что болельщики правы в своей критике после неудачных результатов команды. По словам Мальдеры, больше всего его огорчает то, что сборная не может подарить украинцам положительные эмоции.

"Болельщики правы. Мне очень жаль перед украинскими болельщиками. Самое большое разочарование в том, что мы не можем доставить им немного радости. Мы часто говорим об этом в команде. Надеюсь, завтра мы сможем подарить победу", - сказал тренер.

В то же время, итальянец заверил, что футболисты чувствуют ответственность за результаты и стремятся изменить ситуацию. Он также призвал болельщиков не выносить недовольство на игроков.

"Ребята очень страдают от последних результатов. Они чувствуют ответственность, в этом должна состоять их сила... Со своей стороны я могу гарантировать, что футболисты покажут свой максимум, вы увидите огонь в их глазах. Вы можете злиться на меня, но не на игроков", - подчеркнул Мальдера.

Тренер ожидает сложный матч и не исключает изменений в составе

Говоря о предстоящем противостоянии, наставник сборной Украины назвал Грузию хорошей командой и спрогнозировал непростой поединок. При этом он подчеркнул, что украинцы сосредоточены на собственной подготовке и стремятся реабилитироваться в предыдущих неудачах.

"Грузия - очень хорошая команда. Я жду очень сложную игру. Но мы сконцентрированы на нашей подготовке, увидим, что произойдет завтра. Конечно, результаты нас разочаровали. Мы не хотим прятаться за словами. Считаю, что мы не можем исключать все, что было в прошлом матче", - отметил тренер.

Мальдер также не исключил изменений в стартовом составе. По его словам, важно правильно распределить силы и иметь необходимые варианты для усиления игры со скамейки запасных.

Мальдера оценил кадровую ситуацию и возможности новичков

Отдельно наставник прокомментировал кадровые потери сборной. В частности, он упомянул травмы Александра Зубкова и Виктора Цыганкова, подчеркнув, что доверяет остающимся в его распоряжении футболистам.

"Травмы - это часть футбола. Команда соперника также потеряла Кварацхелию из-за травмы. Зубков и Цыганков - важные футболисты для нас, но я уверен в тех игроках, которым располагаю. Я на них очень рассчитываю. Иногда даже отсутствие одного игрока может стать шансом другого футболиста".

Он также положительно оценил выступления Алексея Кащука, Ивана Синчука и Игоря Краснопира, отметив, что футболисты могут стать дополнительным ресурсом для команды.

Кроме того, тренер обратил внимание на реализацию голевых моментов. По его мнению, сборной нужно лучше создавать условия для нападающих, чтобы те могли более эффективно завершать атаки.

Украина упустила шансы улучшить положение в Лиге наций

Мальдер также ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. По его словам, с руководством Украинской ассоциации футбола он пока не обсуждал этот вопрос.

"Мы не говорили с руководством УАФ о моем будущем. Этот вопрос мне не нужно задавать. Я думаю только о завтрашнем матче против Грузии, потому что он очень важен", – заявил специалист.

Сборная Украины уже упустила шансы подняться выше третьего места в дивизионе B Лиги наций. Сейчас в активе команды четыре очка. Также "сине-желтые" больше не могут претендовать на попадание во вторую корзину во время жеребьевки отбора на чемпионат Европы-2028. Для этого украинцам нужно было финишировать, по меньшей мере, вторыми в своем квартете.