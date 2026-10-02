Без Ваната и Михайличенко: кто попал в заявку Украины на матч с Северной Ирландией

Официальная заявка сборной Украины

В итоговый список вошли 23 футболиста с соответствующими игровыми номерами:

Вратари: 1. Георгий Ермаков, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Илья Крупский, 3. Эдуард Сарапий, 4. Тарас Михавко, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Иван Варфоломеев, 17. Александр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Егор Назарина, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Матвей Пономаренко, 14. Даниил Сикан, 21. Игорь Краснопир.

Заявка сборной на матч с северной Ирландией (Фото: УАФ)

Потери перед поединком

Вне заявки на игру остались сразу шесть футболистов: защитники Александр Драмбаев и Богдан Михайличенко , полузащитники Александр Пихаленок, Максим Хлань и Владислав Велетень, а также нападающий Владислав Ванат.

Кроме этого, накануне расположения национальной команды из-за повреждений оставил Виталий Миколенко.

Турнирное положение и детали матча

Пока команда под руководством Андреа Мальдеры делит первую строчку в Группе 2 дивизиона B с Северной Ирландией. Оба коллектива имеют в своем наследии по 4 очка при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч Украина – Северная Ирландия стартует в пятницу, 2 октября, в 21:45. Стартовый свисток раздастся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трави. Судит матч бригада арбитров из Бельгии во главе с Яспером Верготом.