УПЛ осталась без бороды: "Харьков" попрощался с легионером

Сколько лет Ари Моура играл за "Харьков"

К "Металлисту 1925" футболист пришел в 2023 году. За это время он сыграл 63 матча и забил 19 мячей. Интересно, что вместе с клубом Ари Моура выбывал в Первую лигу, но вернулся в УПЛ.

В официальном заявлении клуба не сообщают о причинах расставания с опытным крайним полузащитником.

Этим летом "Металлист 1925" провел ребрендинг, сменив логотип, клубные цвета и имя – в новом сезоне команда носит название ФК "Харьков".

Трансферы "Харькова"

Уход Ари Моуры отчасти объясняется кадровой перезагрузкой в структуре ФК "Харьков". В текущее межсезонье харьковчане уже совершили несколько трансферов на усиление. В частности, в команду пришел Александр Яцик из киевского "Динамо", а также аргентинский полузащитник Рафаэль Профини из "Унион Санта-Фе" и Карлос Парако из "Кривбасса".

Согласно данным Transfermarkt, за этих троих футболистов харьковский клуб заплатил 5,1 млн евро.

В прошлом сезоне команда Младена Бартуловича финишировала на пятом месте в Украинской Премьер-лиге .