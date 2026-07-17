УПЛ залишилася без бороди: "Харків" попрощався з легіонером

Скільки років Арі Моура грав за "Харків"

До "Металіста 1925" футболіст прийшов у 2023 році. За цей час він зіграв 63 матчі та забив 19 м'ячів. Цікаво, що разом із клубом Арі Моура вибував у Першу лігу, але повернувся до УПЛ.

В офіційній заяві клубу не повідомляють про причини розставання із досвідченим крайнім півзахисником.

Цього літа "Металіст 1925" провів ребрендинг, змінивши логотип, клубні кольори та ім'я – у новому сезоні команда носитеме назву ФК "Харків".

Трансфери "Харкова"

Відхід Арі Моури частково пояснюється кадровим перезавантаженням у структурі ФК "Харків". У поточне міжсезоння харків'яни вже здійснили кілька трансферів на підсилення. Зокрема, до команди прийшов Олександр Яцик з київського "Динамо", а також аргентинський півзахисник Рафаель Профіні з "Уніон Санта-Фе" та Карлос Парако з "Кривбасу".

Згідно з даними Transfermarkt, за цих троїх футболістів харківський клуб заплатив 5,1 млн євро.

Минулого сезону команда Младена Бартуловича фінішувала на п'ятому місці в Українській Прем'єр-лізі.