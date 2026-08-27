УПЛ на вершине: талант "Динамо" возглавил рейтинг молодых нападающих Европы

Игроки УПЛ в тройке лидеров

Рейтинг CIES охватывает лучших молодых нападающих мирового футбола, играющих за пределами ведущих пяти чемпионатов Европы. Первое место в рейтинге занял Матвей Пономаренко, которого в Международном центре спортивных исследований оценили в 26,8 млн. евро.

Примечательно, что всю первую тройку списка сформировали представители украинской Премьер-лиги:

Матвей Пономаренко ("Динамо") – 26,8 млн евро. Лука Мейреллиш ("Шахтер") – 25,3 млн евро. Кауан Элиас ("Шахтер") – 23,1 млн евро.

Так выглядит полный топ-10 молодых нападающих CIES

Стремительный прогресс Пономаренко

Высокая оценка аналитиков явилась следствием ярких выступлений форварда на внутренней и международной арене. Пономаренко дебютировал за первую команду "Динамо" в конце 2023 года.

В общей сложности Матвей провел за основной состав 44 матча, забил 21 гол и отдал одну результативную передачу. А по итогам прошлого сезона Пономаренко завоевал звание лучшего бомбардира УПЛ.

Также 26 марта 2026 года Матвей впервые надел футболку национальной сборной Украины в матче плей-офф отбора в ЧМ-2026 против Швеции. В том же матче он отличился и первым голом за сборную.

Что известно об игроках "Шахтера"

Лука Мейреллиш, занявший второе место в рейтинге, стал игроком "горняков" летом 2025-го года. Нападающий уже провел за донецкую команду 31 матч – на его счету 12 голов и 2 результативные передачи.

В том же году игроком "Шахтера" стал и Кауан Элиас. С тех пор бразилец сыграл 49 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в футболке дончан.