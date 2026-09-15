В УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона: что известно

Возможны изменения формата и распределение на группы

За базовую основу планируется взять привычное количество участников – 16 клубов. Однако предлагается отказаться от классической системы в два круга и ввести двухступенчатый турнир.

Схема может напоминать предварительные форматы с разделением команд на группы после регулярного этапа – чемпионская группа из шести команд будет решать судьбу медалей, а нижняя группа будет бороться за место в элите.

Новацией может стать появление "группы середняков" - она будет состоять из четырех команд, не попавших в другие группы. Эта группа может разыгрывать дополнительный плей-офф за путевку в Лигу конференций или соревноваться за специальный денежный приз от титульного спонсора.

Вопросы сокращения лиги

Кроме этого, на следующем заседании клубов ожидается рассмотрение инициативы по более радикальному шагу - сокращение УПЛ до 12 участников начиная с сезона-2028/29. Такую идею продвигает донецкий "Шахтер", а среди потенциально готовых ее поддержать выделяется черкасский ЛНЗ.

Однако большинство клубов выступают резко против уменьшения количества участников, поскольку не хотят подвергать себя риску потерять место в элитном дивизионе.