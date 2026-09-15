В УПЛ планують глобальні зміни з наступного сезону: що відомо

Можливі зміни формату та розподіл на групи

За базову основу планується взяти звичну кількість учасників - 16 клубів. Проте пропонується відмовитися від класичної системи у два кола й запровадити двоступеневий турнір.

Схема може нагадувати попередні формати з поділом команд на групи після регулярного етапу - чемпіонська група з шести команд буде вирішувати долю медалей, а нижня група боротиметься за місце в еліті.

Новацією може стати поява "групи середняків" - вона складатиметься з чотирьох команд, які не потрапили до інших груп. Ця група може розігрувати додатковий плей-оф за путівку до Ліги конференцій або змагатися за спеціальний грошовий приз від титульного спонсора.

Питання скорочення ліги

Окрім цього, на наступному засіданні клубів очікується розгляд ініціативи щодо радикальнішого кроку - скорочення УПЛ до 12 учасників починаючи з сезону-2028/29. Таку ідею просуває донецький "Шахтар", а серед тих, хто потенційно готовий її підтримати, виділяється черкаський ЛНЗ.

Однак більшість клубів виступають різко проти зменшення кількості учасників, оскільки не хочуть наражати себе на ризик втратити місце в елітному дивізіоні.