Избежал матча с россиянами, но есть нюанс: звезда "Шахтера" получил травму в сборной

Что произошло с легионером "Шахтера"

Как сообщила пресс-служба сборной Венесуэлы, футболист получил повреждение во время тренировочного процесса после случайного игрового столкновения.

Медицинское обследование выявило у игрока проблемы с левой лодыжкой и икроножной мышцей, из-за чего тренерский штаб решил отпустить его.

Ситуация вокруг матчей сборной Венесуэлы

Из-за травмы Мендоза точно пропустит ближайший товарищеский поединок национальной команды против сборной Страны Басков, который запланирован на 14 ноября.

Следует отметить, что 17 ноября у венесуэльцев также запланирован спарринг против сборной РФ. Однако участие футболиста "Шахтера" в этой встрече исключалось еще до получения повреждения - ранее сообщалось, что руководство донецкого клуба категорически отказалось отпускать своего игрока на поединок против команды страны-агрессора.

В текущем сезоне Глейкер Мендоза успел провести в футболке "горняков" 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.