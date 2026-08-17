Украинский бунт в "Жироне": тренер обвинил Цыганкова, Ванат ответил, а в клубе заговорили о драке

Украинцы вне игры

"Жирона", по итогам прошлого сезона покинувшая Ла Лигу, начала новую кампанию уже в Сегунди. В матче первого тура каталонцы встретились с "Леганесом". Поединок завершился ничьей – 1:1.

К новому сезону команда подходит сразу с четырьмя украинскими футболистами. В составе "Жироны" находятся вратарь Владислав Крапивцов, полузащитник Виктор Цыганков, нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур, присоединившийся к клубу летом.

Впрочем, в стартовом поединке сезона ни один из них не появился на поле. Пищур даже не попал в заявку на игру, Крапивцов остался в запасных, а Цыганков и Ванат так и не получили шанса выйти на замену.

Больше всего вопросов вызвала ситуация вокруг Цыганкова. После завершения матча главный тренер "Жироны" Кике Альварес заявил, что украинец должен был выйти на поле, однако якобы отказался готовиться к появлению в игре.

"С ним все было хорошо, его вызвали на поле, но он не захотел переодеваться, чтобы выйти на игру. После матча он остался на трибунах. Не помню, чтобы профессиональный игрок когда-нибудь вел себя так", - приводит слова Альвареса Mundo Deportivo.

Виктор Цыганков (фото: x.com/GironaFC)

Бойкот и драка

На этом история не завершилась. Журналист Нил Сола сообщил , что Цыганков якобы был не единственным игроком, проигнорировавшим требования тренерского штаба.

По его информации, Ванат также отказался выполнять указание Альвареса. Украинского форварда якобы попросили начать разминку, чтобы подготовиться к выходу на поле, однако он вроде бы ответил отказом.

Впоследствии ситуация получила еще более громкое продолжение. Издание AS сообщило, что после матча с "Леганесом" в раздевалке "Жироны" произошла потасовка с участием Цыганкова и представителя медицинского штаба.

По данным источника, от участия в стартовой игре сезона якобы отказались также Ванат и марокканский полузащитник Азеддин Унахи. Еще один футболист, нидерландец Донни ван де Бек, наблюдал за матчем с трибун.

Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)

Ванат публично опроверг обвинения

Владислав Ванат отреагировал на информацию о якобы бойкоте и категорически возразил, что отказывался выходить на поле.

По словам нападающего, он действительно должен был появиться в игре и уже начал готовиться к замене. Однако ситуация в поле изменилась после травмы центрального защитника.

"Я должен был выйти на замену, начал надевать экипировку и через несколько секунд должен был быть готов выйти на поле. Но именно в это время наш центральный защитник получил повреждение и его нужно было заменить. Тренерский штаб решил выпустить более защитного игрока, потому что оставалась лишь одна замена", - пояснил Ванат в комментарии Tribuna.com.

Форвард также заявил, что лично обсудил ситуацию с главным тренером. По его словам, Альварес заверил его в отсутствии вины и признал неправдивой появившуюся в прессе информацию.

"Сегодня я разговаривал с тренером и он заверил меня, что моей вины в этом нет и то, что написала пресса обо мне - это неправда. Также он об этом заявил перед всей командой и заверил, что клуб сообщит об этом испанским журналистам", - добавил украинец.

Цыганков и Ванат могут покинуть "Жирону" (фото: instagram.com/uafukraine)

Что известно о будущем Цыганкова и Ваната

Цыганков и Ванат были среди самых результативных футболистов "Жироны" по итогам прошедшего сезона. Полузащитник забил семь мячей и отдал пять результативных передач, тогда как на счету форварда 10 голов и два ассиста.

Ванат пропустил часть завершающего отрезка сезона из-за травмы, однако активно работал с командой летом. В предсезонных матчах он забил три мяча.

Иначе складывалась ситуация у Цыганкова. Украинец полностью пропустил предсезонную подготовку и, по данным испанских СМИ, хотел покинуть каталонский клуб. В конце июля Marca сообщала , что "Жирона" готова была отпустить его примерно за 10 млн евро, но покупателя на таких условиях не нашлось.

Летом клуб также сменил главного тренера. Кике Альварес возглавил команду после ухода Мичела, который покинул "Жирону" после вылета в Сегунду и продолжил карьеру в "Аяксе".