Украинские арбитры будут судить ПСЖ в Лиге чемпионов: детали громкого назначения

Отечественная бригада на парижской арене

Главным рефери противостояния между французским ПСЖ и словацким "Слованом" станет Николай Балакин. На линиях ему помогут ассистенты Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.

Иностранными в судейской команде будут только специалисты по системе ВАР – главным арбитром видеоповторов назначен англичанин Майкл Салсбери, а его помощником станет словенец Матей Юг. Для Балакина этот поединок станет уже пятым в карьере на уровне основного этапа самого престижного еврокубка.

Украинское дерби и дата поединка

Назначение привлекает особое внимание, поскольку в составе обоих клубов выступают украинские футболисты. За парижский гранд играет защитник Илья Забарный, тогда как цвета клуба из Братиславы защищают полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич.

Поединок между ПСЖ и "Слованом" состоится в среду, 9 сентября, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже. Стартовый свисток Николая Балакина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.