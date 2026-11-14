Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций с участием Холланда

Кто из украинцев будет работать на матче

Главным арбитром поединка Норвегия - Уэльс назначен Алексей Деревинский. Будут помогать ему лайнсмены Алексей Миронов и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Еще один украинец Денис Шурман будет работать ассистентом видеоарбитра (AVAR).

Непосредственно за систему VAR будет отвечать бельгийский рефери Ян Ботерберг. Таким образом, украинцы будут представлены во всех основных составляющих судейской бригады матча.

Когда состоится матч Норвегия – Уэльс

Встреча пятого тура группы A4 Лиги наций состоится в субботу, 14 ноября, в Осло на стадионе Ullevaal.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Для Деревинского это будет вторым назначением на матч текущего розыгрыша Лиги наций. Ранее украинский арбитр работал на встрече дивизиона B между сборными Боснии и Герцеговины и Швеции, завершившейся ничьей 1:1.