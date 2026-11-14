Украинец судил Холанда в Лиге наций: чем завершился матч Норвегии и Уэльса
Сборная Норвегии одержала победу над Уэльсом в пятом туре Лиги наций-2026/27. Поединок, в котором отличился звездный нападающий Эрлинг Холланд, обслуживала украинская судейская бригада во главе с Алексеем Деревинским.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Норвегия вырвалась вперед после перерыва
Встреча прошла 14 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло. Обе команды подошли к противостоянию с тремя очками и боролись за улучшение положения в группе A4.
Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва хозяева сумели реализовать свое преимущество.
На 59-й минуте Антонио Нуса открыл счет, а еще через девять минут Андреас Шельдеруп удвоил преимущество норвежцев.
На 79-й минуте Дэвид Брукс вернул интригу, сократив отставание Уэльса до минимума.
На 88-й минуте украинский арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти в ворота Уэльса после нарушения правил Коннора Робертса против Андреаса Шельдерупа. Одиннадцатиметровый удар реализовал Эрлинг Холанд, установив окончательный счет встречи – 3:1.
Норвегия – Уэльс – 3:1 Голы: Нуса, 59, Шельдеруп, 68, Голланд, 88 (пенальти) – Брукс, 79.
Украинская бригада арбитров
Главным арбитром встречи был Алексей Древинский. На линиях ему помогали соотечественники Алексей Миронов и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра исполнял Дмитрий Панчишин.
Еще один украинец Денис Шурман работал ассистентом видеоарбитра (AVAR). Главным ответственным за VAR был бельгиец Ян Ботерберг.
Таким образом, в судейскую бригаду матча вошли сразу пятеро представителей Украины.
Ситуация в группе
Благодаря победе Норвегия набрала шесть очков и сравнялась по этому показателю с Данией, еще предстоит провести свой матч пятого тура против Португалии.
Уэльс остался с тремя баллами и упустил шансы подняться с последнего места группы.
В заключительном туре, 17 ноября, норвежцы сыграют на выезде против Дании, а валлийцы будут принимать Португалию.
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