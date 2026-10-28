Украинец разрывает в Англии: форвард "Сандерленда" забил шикарный гол в Кубке лиги (видео)

Молниеносная контратака и второй гол сезона

Очередным успехом украинец отличился в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против лондонского "Брентфорда". Отметим, что представитель Украины в составе "Брентфорда", полузащитник Егор Ярмолюк, был вынужден пропустить эту встречу из-за дисквалификации.

Эпизод с голом произошел на 29-й минуте встречи, когда "Сандерленд" организовал стремительную контратаку. Тутеров идеально открылся в штрафной соперника и получил передачу фактически на пустые ворота, уверенно переправив мяч в сетку и сделав счет 2:0.

Этот гол стал для молодого украинца уже вторым в шести сыгранных поединках за "красно-белых" в нынешнем сезоне. Свой дебютный мяч за английский клуб Тимур забил в рамках розыгрыша Лиги Европы.

Ход матча

Кубок Английской лиги. 1/8 финала

"Сандерленд" – "Брентфорд" – 3:1 (после первого тайма)

Голы: Талби, 27, Тутеров, 29, Фофана, 39 – Уилсон, 42

После первой половины матча "Сандерленд" уверенно контролирует ход кубкового противостояния, показывая высокую эффективность в завершающей стадии атак. Гол Тутерова стал важным шагом к общей победе и выходу в следующий раунд турнира.