Украинец разрывает в Англии: форвард "Сандерленда" забил шикарный гол в Кубке лиги (видео)
Украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров продолжает покорять английский футбол. 21-летний форвард записал в свой актив очередной забитый мяч в текущем сезоне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Молниеносная контратака и второй гол сезона
Очередным успехом украинец отличился в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против лондонского "Брентфорда". Отметим, что представитель Украины в составе "Брентфорда", полузащитник Егор Ярмолюк, был вынужден пропустить эту встречу из-за дисквалификации.
Эпизод с голом произошел на 29-й минуте встречи, когда "Сандерленд" организовал стремительную контратаку. Тутеров идеально открылся в штрафной соперника и получил передачу фактически на пустые ворота, уверенно переправив мяч в сетку и сделав счет 2:0.
Этот гол стал для молодого украинца уже вторым в шести сыгранных поединках за "красно-белых" в нынешнем сезоне. Свой дебютный мяч за английский клуб Тимур забил в рамках розыгрыша Лиги Европы.
Ход матча
Кубок Английской лиги. 1/8 финала
"Сандерленд" – "Брентфорд" – 3:1 (после первого тайма)
Голы: Талби, 27, Тутеров, 29, Фофана, 39 – Уилсон, 42
После первой половины матча "Сандерленд" уверенно контролирует ход кубкового противостояния, показывая высокую эффективность в завершающей стадии атак. Гол Тутерова стал важным шагом к общей победе и выходу в следующий раунд турнира.
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