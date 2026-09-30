Украина – Северная Ирландия: кто рассудит поединок лидеров в Лиге наций

Бригада из Бельгии

Главным арбитром встречи назначен 34-летний бельгийец Яспер Верготе, получивший категорию ФИФА в 2023 году и регулярно работающий на еврокубковых матчах. Раньше пути этого рефери с украинским футболом никогда не пересекались.

На боковых линиях ему будут помогать соотечественники Михаэль Геэролф и Мартейн Тистерс, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Лотар Д'Хондт. За работу системы видеоповторов (ВАР) будут отвечать Ян Ботерберг и его ассистент Уэсли де Кремер. Таким образом, всюду – от поля до видеокомнаты – будут работать исключительно бельгийские судьи.

Турнирный контекст и детали матча

Поединок третьего тура группы B2 Лиги наций состоится уже в пятницу, 2 октября, в словацкой Траве на стадионе имени Антона Малатинского. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Предстоящая встреча имеет огромное значение для обеих команд. После двух сыгранных туров сборные Украины и Северной Ирландии набрали по четыре очка и делят между собой первое место в квартете.