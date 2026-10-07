Соглашение на 5 лет: "Динамо" продлило контракт с одним из лидеров

Нещерет останется у "Динамо" до 2031 года

Новое соглашение 24-летнего вратаря с киевским клубом рассчитано еще на пять лет. Финансовые детали контракта между сторонами не разглашаются.

Нещерет является питомцем академии "Динамо". За первую команду киевлян он дебютировал 31 октября 2020 года в матче УПЛ против "Днепра-1".

С тех пор голкипер провел за столичный клуб 95 матчей во всех турнирах. В этих поединках Нещерет пропустил 101 гол, а в 30 матчах сохранил свои ворота "сухими".

Когда Нещерет последний раз играл за "Динамо"

В конце сентября вратарь вернулся к тренировкам в общей группе столичного клуба после травмы коленного сустава.

Последний официальный матч Нещерет провел в июле. Он вышел в стартовом составе киевлян в поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа, который завершился поражением украинской команды со счетом 2:3.