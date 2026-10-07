Соглашение на 5 лет: "Динамо" продлило контракт с одним из лидеров
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет подписал новый контракт с киевским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2031 года, а финансовые условия не разглашаются.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Динамо".
Нещерет останется у "Динамо" до 2031 года
Новое соглашение 24-летнего вратаря с киевским клубом рассчитано еще на пять лет. Финансовые детали контракта между сторонами не разглашаются.
Нещерет является питомцем академии "Динамо". За первую команду киевлян он дебютировал 31 октября 2020 года в матче УПЛ против "Днепра-1".
С тех пор голкипер провел за столичный клуб 95 матчей во всех турнирах. В этих поединках Нещерет пропустил 101 гол, а в 30 матчах сохранил свои ворота "сухими".
Когда Нещерет последний раз играл за "Динамо"
В конце сентября вратарь вернулся к тренировкам в общей группе столичного клуба после травмы коленного сустава.
Последний официальный матч Нещерет провел в июле. Он вышел в стартовом составе киевлян в поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа, который завершился поражением украинской команды со счетом 2:3.
Ранее мы сообщали, что "Бенфика" готовит новое предложение для украинского голкипера Анатолия Трубина.