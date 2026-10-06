УАФ Маркетинг получил штраф на 5,2 млн грн: что произошло
УАФ Маркетинг получил штраф почти на 5,2 млн грн из-за несоблюдения правил рекламы азартных игр. Нарушения обнаружили во время кампании онлайн-казино – титульного спонсора Кубка Украины-2026/2027.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу госагентства PlayCity.
За что оштрафовали УАФ Маркетинг
Нарушение PlayCity зафиксировало во время рекламной кампании онлайн-казино, являющееся титульным спонсором Кубка Украины-2026/2027. В частности, рекламу азартных игр размещали в Threads-аккаунте УАФ.
При этом этот профиль не зарегистрирован в Реестре субъектов в сфере медиа. Также регулятор обнаружил нарушения на других официальных площадках УАФ.
Какие требования к рекламе нарушили
На официальном сайте Украинской ассоциации футбола, а также на ее страницах в Instagram и YouTube не было указано обязательное возрастное ограничение 21+. Кроме того, рекламные макеты не содержали необходимых предупреждений о:
- риск возникновения лудомания;
- необходимость ответственной игры;
- возрастное ограничение для участия в азартных играх.
В PlayCity подчеркнули, что реклама азартных игр имеет четко определенные законодательством требования, а за их нарушение предусмотрена ответственность.
УАФ Маркетинг должен оплатить почти 5,2 млн. грн.
По совокупности выявленных нарушений ООО "УАФ Маркетинг" получило штраф в размере почти 5,2 млн. грн.
Решение касается именно нарушений правил распространения рекламы азартных игр во время соответствующей рекламной кампании.
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