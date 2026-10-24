"У нас забрали два очка": Дахновский раскритиковал судейство в матче с "Полисьем"

Пенальти был ошибкой

Дахновский объяснил, что в моменте с Игорем Краснопиром и Данилом Карасем футболисты тащили друг друга, однако сначала, по его словам, игрок "Полесья" сам держал соперника за футболку и руку.

"Я могу сказать только одно: по моему мнению, пенальти не было. Сначала Игорь Краснопир тянет Данилу Карася за футболку, за руку. А потом уже в конечной фазе они друг друга тянут, он падает – пенальти", - заявил вингер.

Отдельно футболист вспомнил эпизод с участием Олега Кожушка и защитника "Полесья" Эдуарда Сарапия. Дахновский утверждает, что Сарапий держал нападающего руками, после чего тот упал, но арбитр не назначил пенальти.

"А если в наши ворота, то сразу пенальти", – возмутился игрок "Буковины".

Украденная победа

По словам Дахновского, решение арбитра вызвало разочарование в команде. После матча футболисты почти не общались в раздевалке, поскольку считали, что смогли переломить ход встречи, но не получили желаемого результата.

"Мы полностью перевернули игру, а потом, можно сказать, у нас забрали два очка", - подытожил вингер.