"У нас забрали два очка": Дахновский раскритиковал судейство в матче с "Полисьем"
Вингер "Буковины" Виталий Дахновский раскритиковал судейство в матче против "Полесья". Футболист убежден, что пенальти в ворота черновицкой команды назначать не стоило, а схожий эпизод у ворот соперника арбитры оставили без внимания.
Об этом Виталий Дахновский рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Пенальти был ошибкой
Дахновский объяснил, что в моменте с Игорем Краснопиром и Данилом Карасем футболисты тащили друг друга, однако сначала, по его словам, игрок "Полесья" сам держал соперника за футболку и руку.
"Я могу сказать только одно: по моему мнению, пенальти не было. Сначала Игорь Краснопир тянет Данилу Карася за футболку, за руку. А потом уже в конечной фазе они друг друга тянут, он падает – пенальти", - заявил вингер.
Отдельно футболист вспомнил эпизод с участием Олега Кожушка и защитника "Полесья" Эдуарда Сарапия. Дахновский утверждает, что Сарапий держал нападающего руками, после чего тот упал, но арбитр не назначил пенальти.
"А если в наши ворота, то сразу пенальти", – возмутился игрок "Буковины".
Украденная победа
По словам Дахновского, решение арбитра вызвало разочарование в команде. После матча футболисты почти не общались в раздевалке, поскольку считали, что смогли переломить ход встречи, но не получили желаемого результата.
"Мы полностью перевернули игру, а потом, можно сказать, у нас забрали два очка", - подытожил вингер.
В полном интервью для Sport RBC.UA Виталий Дахновский сравнил подходы к работе в черновицком клубе и "Вереси", а также оценил адаптацию к УПЛ.