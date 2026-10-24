"У нас забрали два очки": Дахновський розкритикував суддівство в матчі з "Поліссям"

Пенальті був помилкою

Дахновський пояснив, що в моменті з Ігорем Краснопіром і Данилом Карасем футболісти тягнули один одного, однак спочатку, за його словами, гравець "Полісся" сам тримав суперника за футболку та руку.

"Я можу сказати тільки одне: на мою думку, пенальті не було. Спочатку Ігор Краснопір тягне Данила Карася за футболку, за руку. А потім уже в кінцевій фазі вони один одного тягнуть, він падає - пенальті", - заявив вінгер.

Окремо футболіст згадав епізод за участю Олега Кожушка та захисника "Полісся" Едуарда Сарапія. Дахновський стверджує, що Сарапій тримав нападника руками, після чого той упав, але арбітр не призначив пенальті.

"А якщо в наші ворота, то одразу пенальті", - обурився гравець "Буковини".

Вкрадена перемога

За словами Дахновського, рішення арбітра викликало розчарування в команді. Після матчу футболісти майже не спілкувалися в роздягальні, оскільки вважали, що змогли переломити перебіг зустрічі, але не отримали бажаного результату.

"Ми повністю перевернули гру, а потім, можна сказати, в нас забрали два очки", - підсумував вінгер.