"В Европе так не играют": Филиппов о "Копенгагене", Ротане и новом "Полесье"

"Видели свою статистику за год – мы изменились"

– Саша, тренировочное собрание завершено. И я знаю, что футболисты этот этап своей жизни не очень любят. Как оценишь это межсезонье? Чем онао отличалась от предыдущих в твоей карьере?

– Конечно, сборы не могут нравиться. Но мы как футболисты понимаем, что это часть нашей работы. Поэтому мы знаем, что как раз на летних и зимних сборах закладывается фундамент на осень и весну соответственно. Поэтому мы понимаем, что сейчас нам тяжело здесь, но это нужно для того, чтобы уверенно пройти весь сезон.

В целом, сборы мало чем отличается друг от друга. Мы знаем специфику этого периода. Понимаем, что есть объем работы, но спасибо нашим тренерам, которые дают и нагрузку, и разгрузочные дни. Есть такие дни, когда мы можем немного сбросить объемы и чередуем тяжелый труд с отдыхом.

– Говорят, сборы – это рутина. Что помогает тебе не выгорать во время двукратных тренировок и постоянных нагрузок?

– На сборе эмоционально тяжеловато. Ведь это две тренировки ежедневно в течение месяца. Конечно, какие-то шутки, какие-то подколы, оно все разгружает напряжение и в команде, и с ребятами. В выходные дни стараемся куда-нибудь выбираться в город. Вы знаете, что мы второй год проводим сборы в Австрии, здесь немало хороших мест. Поэтому как только выпадает возможность, стараемся куда-то уехать и посмотреть на что-то новенькое.

– Насколько вы чувствуете, что команда усвоила требования тренерского штаба? Есть ли ощущение, что "Полесье" стало сильнее именно в командном взаимодействии?

– Конечно, за этот год мы выросли как в индивидуальном, так и в командном плане. И тренерский штаб приводил нам статистику, как мы улучшились за этот год. Мы это чувствуем, поэтому наша главная цель: улучшать свои выступления и дальше. А еще становиться более конкурентоспособными как на внутренней арене, так и на европейской.

– Что для нападающего самое важное именно на летнем сборе: физика, взаимопонимание с партнерами или уверенность в собственных силах?

– Да не только для нападающего, но и для каждого футболиста главное – пройти сборы и не выпасть. Выполнять тот объем работы, который нам дает тренерский штаб. Надо прислушиваться, ведь у каждого из нас есть цели. Важно двигаться вперед и стараться быть лучше на каждой тренировке.

"Конкуренция еще никому не мешала"

– Как форвард, как бы ты мог описать взаимопонимание со средней линией сегодня? И как у вас вообще с командной синергией?

– За этот год мы достаточно хорошо притерлись друг к другу. Есть ребята, пришедшие год назад, с новым тренерским составом. Есть и такие, кто пришел позже. Но мы говорим на одном языке. Конечно, это заняло некоторое время. С каждым днем наше взаимодействие становилось все лучше. Сейчас уже больше понимаем друг друга. Кто бы ни вышел в старте, или на замену, все хорошо понимают, что делать на футбольном поле.

– В "Полесье" сейчас достаточно серьезная конкуренция среди нападающих. Как она мотивирует лично тебя?

– Конкуренция еще никому не мешала. Даже наоборот: благодаря ней мы можем позволить себе отдаваться процессу на 100% и только расти. Поэтому мы с ребятами всегда выкладываемся на тренировках и на каждую игру. Без лишних разговоров, мы всегда поддерживаем друг друга, кто бы ни играл.

– Если оглянуться назад, какой момент прошлого сезона первым приходит в голову?

– Как раз мы сейчас готовимся к еврокубкам и вспоминаются наши победные игры, как мы прошли две квалификации. Немножко нам не хватило в игре с "Фиорентиной". Но мы показали содержательную игру даже тогда. А если бы мы встретились с ними в этом году, то показали бы куда более качественную игру. Сейчас "Полесье" имело бы намного больше шансов пройти такого соперника, как тогдашняя "Фиорентина". И, конечно, это первые, исторические медали для нашего клуба.

– Какой из твоих голов был самым важным – не обязательно самым красивым, а именно тем, что дал больше всего эмоций?

– Пожалуй, гол “Александрии”. Он был победным, на последних минутах. И эти эмоции вокруг… Вам стоит понять: это конец сезона, у нас нет права потерять очки. Тем более дома. И эта победа, этот гол, прибавили еще больше веры в ребят. И помог нам не споткнуться и идти дальше к своей цели.

– Был ли матч, после которого ты подумал: "Вот таким должно быть наше "Полесье"?

– На самом деле таких мыслей и не было. Потому что мы делаем свое дело и слушаем наш тренерский штаб. Они говорят: "Не смотрите на соперника, гните свою линию. Помните, кто вы есть". Мы должны играть так, чтобы наоборот, те команды, которые играют против нас, думали: "Я хочу быть похожим на того футболиста из "Полесья", и чтобы наша команда была такой".

"Европейские команды не действуют, как некоторые в УПЛ"

– У тебя уже неплохой еврокубковый опыт. Чему он тебя научил и что может помочь теперь?

– Любой опыт, еврокубковый или внутренний, дает тебе уверенность и дополнительную веру, стимул и стремление. Несмотря на соперника, против которого мы играем, мы держим в голове мнение, что победить.

– Если говорить о "Копенгагене", какие первые ассоциации возникают с этим соперником?

– Мы все понимаем, что это достаточно мощная, сильная команда. Гранд датского футбола. Постоянно играют в еврокубках и прилично смотрятся. В этом году они завершили чемпионат на седьмой позиции, но мы знаем, что это опытный соперник, поэтому нам нужно подойти к матчу с холодной головой и верой в свою силу.

– В чем, по-твоему, главная разница между матчами УПЛ и еврокубков? Реально ли между внутренними и европейскими соревнованиями пропасть?

– Вы знаете, нет разницы, с кем ты играешь в еврокубках: против "Копенгагена" или другой команды. Или едешь на выезд к условной "Полтаве". Ты всегда должен думать о победе и о том, чтобы отдать всего себя своей команде. Конечно, есть разница: в Европе команды подходят к матчам с мыслями о победе. Они точно не закрываются при счете 1:0.

У нас наоборот: особенно команды из нижней части таблицы, если забивают первыми, то сразу закрываются. Они делают все, чтобы удержать подобный результат. Если это андердоги, то они будут впереди, продолжат гнуть свою линию. Это главное отличие между нашими командами и европейскими.

– Если говорить одним предложением: каким вы хотите, чтобы болельщики вспоминали сезон-2026/27 для "Полесья"?

– Сезон с историческими достижениями.