"У Європі так не грають": Філіппов про "Копенгаген", Ротаня і нове "Полісся"

"Бачили свою статистику за рік – ми змінилися"

– Сашко, тренувальні збори завершено. І я знаю, що футболісти цей етап свого життя не дуже люблять. Як оціниш це міжсезоння? Чим воно відрізнялося від попередніх у твоїй кар'єрі?

– Звісно, збори не можуть подобатися. Але ми як футболісти, розуміємо, що це частина нашої роботи. Тому ми знаємо, що якраз на літніх та зимових зборах закладається фундамент на осінь та весну відповідно. Тому ми розуміємо, що зараз нам важко тут, але це потрібно для того, аби впевнено пройти весь сезон.

В цілому, збори мало чим відрізняються один від одного. Ми ж знаємо специфіку цього періоду. Розуміємо, що є об’єм роботи, але дякую нашим тренерам, що дають і навантаження, і розвантажувальні дні. Є такі дні, коли ми можемо трішки скинути обсяги і чергуємо важку працю з відпочинком.

– Кажуть, збори — це рутина. Що допомагає тобі не "вигорати" під час дворазових тренувань і постійних навантажень?

– На зборах емоційно важкувато. Бо два тренування щодня протягом місяця. Звичайно, що якісь жарти, якісь підколи, воно все розвантажує напругу і в команді, і з хлопцями. У вихідні дні намагаємося кудись вибиратися в місто. Ви знаєте, що ми другий рік поспіль проводимо збори в Австрії, тут чимало гарних місць. Тому як тільки випадає можливість, то намагаємося кудись виїхати та подивитися на щось новеньке.

– Наскільки вже відчуваєте, що команда засвоїла вимоги тренерського штабу? Чи є відчуття, що "Полісся" стало сильнішим саме в командній взаємодії?

– Звичайно, за цей рік ми виросли, як в індивідуальному, так і в командному плані. І тренерський штаб наводив нам статистику, як ми покращилися за цей рік. Ми це відчуваємо, тому наша головна мета: поліпшувати свої виступи і надалі. А ще, ставати більш конкурентоспроможними як на внутрішній арені, так і на європейській.

– Що для нападника є найважливішим саме на літніх зборах: фізика, взаєморозуміння з партнерами чи впевненість у власних силах?

– Та не тільки для нападника, а й для кожного футболіста головне – пройти збори і не випасти. Виконувати той обсяг роботи, який нам дає тренерський штаб. Треба слухатися, бо у кожного з нас є цілі. Важливо рухатися вперед і намагатися бути кращими на кожному тренуванні.

"Конкуренція ще нікому не заважала"

– Як форвард, як би ти міг описати взаєморозуміння із середньою ланкою сьогодні? І як у вас взагалі із командною синергією?

– За цей рік ми досить добре притерлися один до одного. Є хлопці, які прийшли рік тому, з новим тренерським складом. Є й такі хлопці, хто прийшов пізніше. Але ми розмовляємо одною мовою. Звичайно, це забрало певний час. З кожним днем наша взаємодія ставала все кращою. Зараз вже більше розуміємо один одного. Хто б не вийшов у старті, або на заміну, всі добре розуміють, що робити на футбольному полі.

– У "Поліссі" зараз досить серйозна конкуренція серед нападників. Наскільки вона мотивує особисто тебе?

– Конкуренція ще нікому не заважала. Навпаки: завдяки ній ми можемо дозволити собі віддаватися процесу на 100% і тільки зростати. Тому ми з хлопцями завжди викладаємося на тренуваннях і на кожну гру. Без зайвих розмов, ми завжди підтримуємо один одного, хто б не грав.

– Якщо озирнутися назад, який момент минулого сезону першим спадає на думку?

– Якраз ми зараз готуємося до єврокубків і згадуються наші переможні ігри, як ми пройшли дві кваліфікації. Трішки нам не вистачило у грі з “Фіорентиною”. Але ми показали якісну гру навіть тоді. А якби ми зустрілися з ними цього року, то показали б куди якіснішу гру. Зараз "Полісся" б мало набагато більше шансів пройти такого суперника, як тодішня "Фіорентина". І звичайно, це перші, історичні медалі для нашого клубу.

– Який із твоїх голів був найважливішим — не обов'язково найкрасивішим, а саме тим, що дав найбільше емоцій?

– Мабуть, гол “Олександрії”. Бо він був переможним, на останніх хвилинах. І ці емоції навколо… Ви маєте зрозуміти: це кінець сезону, у нас немає права втратити очки. Тим паче, вдома. І ця перемога, цей гол, додали ще більше віри в хлопців. І допоміг нам не спіткнутися і крокувати далі до своєї цілі.

– Чи був матч, після якого ти подумав: "Ось таким має бути наше ”Полісся”?

– Насправді, таких думок і не було. Тому що ми робимо свою справу і слухаємо наш тренерський штаб. Вони кажуть: “Не дивіться на суперника, гніть свою лінію. Пам’ятайте, хто ви є”. Ми маємо грати так, щоб навпаки, ті команди, які грають проти нас, думали: “Я хочу бути схожим на того футболіста з “Полісся”, і щоб наша команда була такою”.

"Європейські команди не діють, як дехто в УПЛ"

– У тебе вже непоганий єврокубковий досвід. Чого він тебе навчив і що може допомогти тепер?

– Будь-який досвід, єврокубковий чи внутрішній, дає тобі впевненість та додаткову віру, стимул та прагнення. Попри суперника, проти якого ми граємо, ми тримаємо в голові думку, що маємо перемогти.

– Якщо говорити про "Копенгаген", які перші асоціації виникають із цим суперником?

– Ми усі розуміємо, що це досить потужна, сильна команда. Гранд данського футболу. Постійно грають у єврокубках і пристойно виглядають. Цього року вони завершили чемпіонат на сьомій позиції, але ми знаємо, що це досвідчений суперник, тому нам треба підійти до матчу з холодною головою та вірою в свою силу.

– У чому, на твою думку, головна різниця між матчами УПЛ та єврокубків? Реально між внутрішніми і європейськими змаганнями прірва?

– Ви знаєте, немає різниці, з ким ти граєш в єврокубках: проти "Копенгагена" чи іншої команди. Чи їдеш на виїзд до умовної “Полтави”. Ти завжди маєш думати про перемогу і про те, щоб віддати всього себе своїй команді. Звісно, що є різниця: в Європі команди підходять до матчів із думками про перемогу. Вони точно не закриваються при рахунку 1:0.

У нас навпаки: особливо, команди з нижньої частини таблиці, якщо забивають першими, то одразу закриваються. Вони роблять все, щоб утримати такий результат. Якщо це андердоги, то вони будуть попереду, продовжать гнути свою лінію. Це головна відмінність між нашими командами та європейськими.

– Якщо говорити одним реченням: яким ви хочете, щоб уболівальники згадували сезон-2026/27 для "Полісся"?

– Сезон із історичними досягненнями.