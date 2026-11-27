Лига Европы: гол Тутерова и неудачи Трубина и Яремчука

В поединке 5-го тура против польской "Ягеллонии" 21-летний украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом на старте второго тайма, удачно замкнув дальнюю штангу на добивании. Впрочем, уже через пять минут соперники сравняли счет – 1:1.

Для Тутерова этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Лиги Европы: два последних мяча английского клуба в турнире забил именно украинец, принеся команде два зачетных балла.

Португальская "Бенфика" на выезде потерпела разгромное поражение от чешской "Виктории" Пльзень со счетом 0:4. Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил четыре гола. Полузащитник "орлов" Георгий Судаков появился на поле сразу после перерыва.

Греческий "Олимпиакос" дома вел в счете 2:0 против итальянского "Милана", но потерял преимущество и уступил - 2:4. Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на замену на 67-й минуте, когда "россонери" уже успели отыграться. За почти полчаса игрового времени украинец нанес два удара по воротам и однажды попал в офсайд, а его команда пропустила еще дважды, в том числе в компенсированное время.

Бельгийский "Андерлехт" на выезде уверенно обыграл греческий ОФИ (3:1). Украинский нападающий гостей Даниил Сикан провел всю встречу на скамейке запасных.

Лига конференций: разгром команды Романчука и отсутствие Цыганкова

Румынская "Университатя Крайова" на выезде не смогла сдержать английский "Брайтон", уступив со счетом 0:4. Украинский защитник гостей Александр Романчук отыграл весь поединок от свистка до свистка, а на 88-й минуте заработал желтую карточку за неспортивное поведение.

Нидерландский "Аякс" в домашнем матче разгромил швейцарский "Тун" – 4:0. Украинский вингер амстердамцев Виктор Цыганков не попал в заявку на игру, поскольку продолжает восстановление после травмы.

Кто лидирует в ЛЕ и ЛК

В Лиге Европы после пяти туров лидирует "Борнмут" с 15 очками, следом в топ-5 идут "Ювентус" и "Ференцварош" (по 13 баллов), а также "Байер" и "Бенфика" Трубина и Судакова (по 12). "Олимпиакос" Яремчука - на 9-й позиции (10 очков), "Андерлехт" Сикана - 11-й (9), "Сандерленд" Тутерова - 13-й (8).

В Лиге конференций первым идет "Монако" с 12 очками, далее в топ-5 входят "Брайтон" и "Сент-Трюйден" (по 10 баллов), а также "Аякс" Цыганкова и "Панатинаикос" (по 9). "Университатя Крайова" Романчука занимает 15-ю строчку с 7 баллами.