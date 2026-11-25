Вацко усомнился в способности Турана мотивировать команду

Вацко поделился впечатлениями от работы Арды Турана, заявив, что у тренера, по его мнению, есть признаки усталости и идейного истощения. Журналист считает, что специалисту все сложнее находить необходимые решения для управления командой.

Особенно очевидно это, по словам Вацка, было в первом тайме матча против "Левого Берега". Он обратил внимание, что Туран не смог должным образом настроить футболистов на игру, а сам "Шахтер", вероятно, недооценил соперника.

"Арда Туран немного устало выглядит от управления этой командой. Вот он как-то выглядит выхолощенным, идейно исчерпанным", - сказал Вацко.

"Шахтеру" уже стоит думать о преемнике

Журналист убежден, что менеджмент "Шахтера" должен более активно оценивать возможные варианты на должность главного тренера. Он напомнил, что контракт Турана рассчитан до лета следующего года, но пока не видит сигналов о том, что турецкий специалист готов продолжать сотрудничество.

Вацко также отметил, что, учитывая нынешний сезон, руководство клуба не должно спешить с предложением нового контракта тренеру.

"На данный момент у меня нет информации, что Арда Туран излучает готовность это соглашение продлить. А глядя на нынешний сезон, на месте руководства "Шахтера", я вам честно говорю, я также не спешил бы инициировать продолжение этого сотрудничества", - заявил журналист.