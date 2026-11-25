Вацко засумнівався у здатності Турана мотивувати команду

Вацко поділився враженнями від роботи Арди Турана, заявивши, що тренер, на його думку, має ознаки втоми та ідейного виснаження. Журналіст вважає, що фахівцю дедалі складніше знаходити необхідні рішення для управління командою.

Особливо очевидним це, за словами Вацка, було у першому таймі матчу проти "Лівого Берега". Він звернув увагу на те, що Туран не зміг належним чином налаштувати футболістів на гру, а сам "Шахтар", ймовірно, недооцінив суперника.

"Арда Туран трохи втомленим виглядає від управління цією командою. От він якось виглядає вихолощеним, ідейно вичерпаним", - сказав Вацко.

"Шахтарю" вже варто думати про наступника

Журналіст переконаний, що менеджмент "Шахтаря" повинен активніше оцінювати можливі варіанти на посаду головного тренера. Він нагадав, що контракт Турана розрахований до літа наступного року, але наразі не бачить сигналів, що турецький фахівець готовий продовжувати співпрацю.

Вацко також зазначив, що з огляду на нинішній сезон керівництво клубу не повинно поспішати з пропозицією нового контракту тренеру.

"На даний момент я не маю інформації, що Арда Туран випромінює готовність цю угоду продовжити. А дивлячись на нинішній сезон, на місці керівництва "Шахтаря", я вам чесно кажу, я також не поспішав би ініціювати продовження цієї співпраці", - заявив журналіст.