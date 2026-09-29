"Это пытки, а не футбол": Тотовицкий назвал истинную причину завершения карьеры
Полузащитник Андрей Тотовицкий объяснил свое решение окончательно проститься с профессиональным футболом. Главной причиной завершения карьеры стали постоянные проблемы со здоровьем и хронические повреждения, больше не позволяющие украинцу полноценно тренироваться.
Об этом Андрей Тотовицкий рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Хронические травмы и боль вместо футбола
По словам Тотовицкого, решение повесить бутсы на гвоздь далось из-за физической невозможности выдерживать ежедневные нагрузки. Постоянные спазмы и повреждение мышц и сухожилий сделали невозможными дальнейшие выступления на высоком уровне.
"Здесь все достаточно просто. Я просто не могу тренироваться каждый день. Мне не позволяет здоровье... Это беспокоило меня каждый день - то ахилл, то икроножный, то ахилл, то икроножный... Так что в какой-то момент понял окончательно, что это больше пытки, чем футбол", - откровенно признался Тотовицкий.
Показательным стал один из последних поединков в Кубке Украины, где полузащитник получил очередную травму уже в начале встречи. Уже на 25-й минуте у футболиста запоздала икроножная мышца, однако он провел на поле 65 минут до замены.
Обследование выявило надрыв мышцы размером в два сантиметра, из-за чего Андрей Тотовицкий снова выбыл из строя минимум на месяц.
Кубок Украины за "Маяк" и выполнение давнего обещания
Несмотря на объявление о завершении профессиональной карьеры, Андрей Тотовицкий решил помочь любительскому клубу "Маяк" (Сарны) в Кубке Украины, где команда под руководством Владислава Кулача уже преодолела два раунда.
Как оказалось, выступления за клуб из Ровенской области имеют для хавбека особое значение:
- сам Тотовицкий родом из Сарненского района и в свое время дал слово покойному президенту клуба Николаю Клеваци, что обязательно сыграет за "Маяк";
- игрок сам предложил свою помощь команде, чтобы поддерживать связь с футболом;
- при отсутствии высоких профессиональных нагрузок спортсмен чувствует себя нормально, посещает тренажерный зал и играет в падел.
Полное интервью Андрея Тотовицкого для Sport RBC.UA читайте по ссылке.